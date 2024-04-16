Стало известно о последствиях для США конфискации активов РФ

Конфискация российских активов за рубежом является риском для финансовой стабильности ЕС и США, поскольку многие страны могут начать выводить своих резервы с Запада в случае кражи российских денег. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Москва, во-первых, сразу же изымет активы недружественных нерезидентов. А многие государства просто откажутся от инструментов в евро, примутся выводить резервы, поставив под угрозу финансовую стабильность ЕС», — подчеркивается в сообщении.

В этой связи в Европе крайне осторожно подходят к этому вопросу, несмотря на призывы со стороны Киева и Вашингтона.

Кроме того, отмечается, что такой шаг ударил бы по статусу доллара на фоне политической выгоды для США и Украины конфискации российских денег. На фронте Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение, в этой связи Соединенным Штатам «нужна хоть какая-то победа».

С экономической точки зрения для США конфискация денег России не является выгодной для Запада, поскольку доллар — ценнейший актив из всех, что есть у Вашингтона.

До этого представитель пресс-службы Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе заявила, что еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отвечающий за замороженные активы России, ушел в неоплачиваемый отпуск.

Ранее в Германии a href=«https://www.gazeta.ru/business/news/2024/04/15/22794440.shtml»>уточнили сумму заблокированных российских активов.