Политолог объяснил, как обострение между Израилем и Ираном отразится на Украине

Украина может лишиться поддержки из-за обострения между Израилем и Ираном. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, Киев держится только на помощи США, однако для Вашингтона приоритетным становится Израиль.

«Иран потратил на атаку менее 70 миллионов долларов США, в пересчете. А на отражение атаки (без учета того, что потратила авиация США и Англии) ушло 1,3 миллиарда долларов. И на эти деньги теперь американцы будут поставлять ракеты для купола. А на Украину, стало быть, не останется», — сказал Перла.

Американцы, по его мнению, просто перестанут спонсировать Украину и перенесут все свое внимание на Израиль и Иран.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал западных политиков защищать Украину не менее яростно, чем Израиль во время атаки Ирана.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби позднее заявил, что конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля и не предполагает непосредственного участия США в отражении воздушных атак.

Ранее сенатор США призвал прекратить военную поддержку Украины.