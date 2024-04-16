Страны ЕС предостерегают Израиль от «безумного» ответа Ирану

Страны ЕС призывают Израиль не предпринимать ничего «безумного» в рамках ответа страны на удар со стороны Ирана, Евросоюз стоит на позициях деэскалации конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«ЕС хотел «превентивно послать (премьер-министру Израиля Биньямину. – прим. ред.) Нетаньяху сигнал не делать ничего безумного», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на неназванного высокопоставленного европейского дипломата.

Как сообщили источники газеты, страны ЕС объединились, призвав Израиль не принимать ответных мер в адрес Ирана.

До этого представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз пока не может внести элитное подразделение Вооруженных сил Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

Ранее Боррель заявил, что ЕС заранее знал об ударе Ирана по Израилю.