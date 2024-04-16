Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы «не наносят удары» по мирным жителям России. С такой позицией он выступил в интервью британской газете The Economist.

«В отличие от России, Украина не атакует мирных жителей, говорит чиновник: только военные корабли, военные самолеты и нефтяную инфраструктуру», — пишет издание.

13 апреля глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколькими ракетами ударили по машиностроительному заводу в Луганске.

Кроме того, ВСУ 12 апреля атаковали многоквартирный сектор населенного пункта Токмак Запорожской области. В результате погибли жители, среди которых один ребенок. Десятки людей получили тяжелые ранения.

Ранее Литвиненко заявил, что удары беспилотниками ВСУ по России необходимы.