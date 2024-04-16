Политолог объяснил, почему властям Израиля выгодно вести боевые действия

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавний удар Израиля по консульству Ирана в Сирии и последовавшую за ним ответную атаку Тегерана. По мнению эксперта, израильскому руководству выгодно вести боевые действия, поскольку в этих условиях можно откладывать выборы, которые сулят поражение.

Он также выразил уверенность, что ответ Ирана поддерживает большая часть населения Земли.

«И именно поэтому у Ирана была возможность выжидать. Выбирать цели. Выбирать методы атаки. Но, конечно, не бесконечно долго», — отметил Перла.

Иранский журналист Хаял Муаззин добавил, что если Израиль ответит, Тегеран может нанести более масштабные удары.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным CNN, президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. По словам источников NBC, американские власти обеспокоены тем, что Израиль ответит Ирану, не задумываясь о возможных последствиях.

Ранее в Иране пригрозили Израилю быстрым ответом в случае новой атаки.