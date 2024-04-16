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Парламент Грузии проголосует по закону об иноагентах 16 апреля

Папуашвили: парламент Грузии проголосует по закону об иноагентах 16 апреля

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Shakh Aivazov/AP

Парламент Грузии планирует проголосовать в первом чтении по закону об иностранных агентах на пленарном заседании 16 апреля. Об этом заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

Он напомнил, что 15 апреля комитет по юридическим вопросам рассмотрел соответствующий закон в первом чтении. Во вторник он будет вынесен на пленарное заседание.

Это уже вторая попытка принять инициативу — в 2023 году документ поддержали в первом чтении, но отозвали из-за критики со стороны оппозиции и западных партнеров.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла многотысячная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Митингующие попытались прорвать полицейский кордон у здания парламента и начали устраивать стычки с правоохранителями. 14 участников акции задержаны, пострадал сотрудник полиции. Несмотря на протесты и критику со стороны оппозиции и партнеров, юридический комитет парламента Грузии поддержал инициативу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в парламенте Грузии ввели особый режим безопасности.

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