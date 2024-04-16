Президент пригрозил «страшным ответом» на действия против страны

Президент Ирана Эбрахим Раиси во время телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани пригрозил «страшным ответом» на любые действия против интересов его страны. Информация о состоявшемся разговоре опубликована на сайте его администрации.

Он подчеркнул, что операция с целью наказать агрессора прошла успешно.

«Мы твердо заявляем, что даже малейшее действие против интересов Ирана обязательно встретит страшный, масштабный и болезненный ответ», — сказал он.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответные действия на атаку Ирана не должны быть на эмоциях.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее в Иране пригрозили Израилю быстрым ответом в случае новой атаки.