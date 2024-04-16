Нетаньяху рассказал, каким должен быть ответ Израиля на атаку Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответные действия на атаку Ирана не должны быть на эмоциях. Его слова приводит государственная радиостанция Kan.

«Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состоянии стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс», — заявил премьер.

По данным Kan, Нетаньяху сообщил коллегам по правящей партии «Ликуд», что ответ Израиля должен быть скоординирован с США.

До этого Нетаньяху выступил с заявлением, что Иран проводит «полномасштабную кампанию агрессии», которая угрожает всему Ближнему Востоку.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Иране пригрозили Израилю быстрым ответом в случае новой атаки.