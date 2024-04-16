Экс-советник Буша: украинский конфликт можно было предотвратить через переговоры

Бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм в материале для американского издания Hill написал, что если бы в Вашингтоне серьезнее отнеслись к озабоченностям Москвы по поводу безопасности России, то конфликт на Украине можно было предотвратить путем мирного урегулирования.

«Вероятным исходом конфликта станут территориальные уступки в пользу Москвы и гарантии безопасности для Украины и России — то, чего можно было достичь мирным урегулированием еще до его начала», — уверен он.

Он добавил, что на Западе не стали обсуждать опасения президента России Владимира Путина по поводу расширения НАТО, но при этом не собирались в ближайшее время давать Украине возможность вступить в альянс.

До этого журнал Foreign Policy, ссылаясь на источники, писал, что Соединенные Штаты и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.