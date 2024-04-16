Постпред РФ при ООН заявил, что Запад фактически признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны признались в соучастии в обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, произнесенных на заседании Совета Безопасности ООН, «западные коллеги», сами того не замечая, высказались в форме ультиматумов. Запад требует передать ЗАЭС под контроль Украины, и только тогда прекратятся ее обстрелы. Таким образом, резюмировал российский дипломат, западные страны не только «с потрохами выдали режим украинского президента Владимир Зеленского», но и де-факто признались в соучастии обстрелов ЗАЭС.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация укажет на виновного в атаке на Запорожскую АЭС только тогда, когда будут найдены неопровержимые доказательства.

Ранее глава МАГАТЭ предупредил о близости ядерной катастрофы.