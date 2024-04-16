Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Постпред РФ при ООН заявил, что Запад фактически признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС

Небензя: Запад в Совбезе ООН признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны признались в соучастии в обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, произнесенных на заседании Совета Безопасности ООН, «западные коллеги», сами того не замечая, высказались в форме ультиматумов. Запад требует передать ЗАЭС под контроль Украины, и только тогда прекратятся ее обстрелы. Таким образом, резюмировал российский дипломат, западные страны не только «с потрохами выдали режим украинского президента Владимир Зеленского», но и де-факто признались в соучастии обстрелов ЗАЭС.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация укажет на виновного в атаке на Запорожскую АЭС только тогда, когда будут найдены неопровержимые доказательства.

Ранее глава МАГАТЭ предупредил о близости ядерной катастрофы.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами