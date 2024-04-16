Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости прекратить финансовую и военную помощь Киеву. Об этом сообщается на персональной странице политика в социальной сети X.

Филиппо напомнил, что через неделю Париж через Европейский союз выпишет новый ежемесячный чек на €300 млн для Украины и ее президента Владимира Зеленского. И это происходит на фоне крайне плохой ситуации в экономике Франции. Политик призвал прекратить перечислять деньги Киеву и поставлять оружие украинской армии.

До этого сообщалось, что Франция поставила Украине новую партию самоходных артиллерийских установок CAESAR.

12 апреля сообщалось, что 100 военных Французского Иностранного легиона прибыли в Славянск в ДНР.

11 апреля французская газета Figaro сообщила, что Киев просит Париж помочь пережить 2024 год до нового контрнаступления.

Ранее во Франции заявили, что не заинтересованы в переговорах с представителями РФ.