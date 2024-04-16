В Израиле заявили, что агрессия Ирана угрожает всему Ближнему Востоку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что Иран проводит «полномасштабную кампанию агрессии», которая угрожает всему Ближнему Востоку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию главы правительства.

«Напрямую и через своих террористических сателлитов, включая ХАМАС, Иран проводит полномасштабную кампанию агрессии, которая угрожает не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку», — сказал он.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.