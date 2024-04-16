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Представитель иранской армии призвал лидеров Запада не поддерживать Израиль

Генерал Шекарчи: Иран призывает глав стран Запада не поддерживать Израиль

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Iranian Army Office/Global Look Press

Представитель Вооруженных сил Ирана генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что Тегеран призывает руководителей США и стран «евротройки» (Великобритании, Франции, ФРГ) проявить благоразумие и не поддерживать Израиль. Об этом сообщает иранское информационное агентство ИРНА.

Шекарчи напомнил главам США, Великобритании, Франции и Германии, чтобы они перестали поддерживать «незаконный, преступный и террористический» израильский режим. Генерал рекомендовал западным странам быть благоразумными, «не бросаться в горящую печь» и не осуждать законных действий Ирана.

Представитель иранской армии отметил, что Тегеран доказал, что не стремится к разжиганию войны. При этом генерал подчеркнул, что если кто-либо проявит по отношению к Ирану «дерзость», то получит более жесткий ответ, чем ранее был дан Тегераном Израилю.

Ранее министерство иностранных дел Ирана предупредило Израиль о быстром ответном ударе.

Ранее в ЦАХАЛ пообещали ответить Ирану.

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