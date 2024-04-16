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Гросси заявил, что большое количество урана не означает наличия у Ирана ядерного оружия

Гросси: большое количество урана не означает наличия у Ирана ядерного оружия

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что накопление Ираном значительных запасов обогащенного урана не означает наличия у Тегерана ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гросси, у МАГАТЭ не имеется информации о существовании в Иране программы создания ядерного оружия. Он подчеркнул, что факт накопления Исламской Республикой больших запасов обогащенного урана не означает автоматического наличия у Ирана ядерного оружия. Поэтому следует быть крайне осторожными в заявлениях на эту тему.

Гросси также сказал, в течение ближайших нескольких недель он рассчитывает посетить Тегеран и попытаться вернуть ситуацию в нормальное русло.

До этого сообщалось, что миссия МАГАТЭ продолжит работать в Иране, несмотря на угрозу ответной атаки со стороны Израиля.

10 апреля газета Washington Post сообщила, что Иран близок к созданию ядерной бомбы.

Ранее США пообещали не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие.

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