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Постпред России при ООН призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС

Небензя: Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС

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Alexander Ermochenko/Reuters

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) указать на источник атак на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя обратился к руководству МАГАТЭ с призывом не заниматься словесной эквилибристикой, а указать на источник атак на Запорожскую АЭС. Дипломат подчеркнул, что данный вопрос не является политическим, а относится к безопасности станции и ядерной и радиационной безопасности Европы.

Постпред отметил, что нерешительность секретариата МАГАТЭ назвать вещи своими именами только поощряет Киев к дальнейшим чрезвычайно опасным действиям.

Российский представитель подчеркнул, что если подобная обезличенная трактовка обстрелов ЗАЭС со стороны МАГАТЭ продолжится, то предпринимаемые агентством усилия в значительной мере утратят смысл.

До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о близости ядерной катастрофы.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по Энергодару.

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