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Секретарь Совбеза России Патрушев провел переговоры с израильским коллегой

Патрушев провел телефонные переговоры с председателем Совбеза Израиля Ханегби

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Об этом сообщили в аппарате Совбеза РФ.

Стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке. Говоря об обострении ситуации в этом регионе Николай Патрушев заявил о том, что сдержанность необходимо проявлять всем сторонам конфликта ради недопущения его дальнейшей эскалации. По словам Патрушева, Россия выступает за его урегулирование только дипломатическими средствами.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. За пятичасовую атаку Исламская Республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.

В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке и призвали все стороны к сдержанности.

Ранее во Франции не исключили ядерного удара по Ирану.

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