В МИД Ирана заявили, что не хотят роста напряженности в регионе

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора с британским коллегой Дэвидом Кэмероном заявил, что Тегеран не приветствует роста напряженности на Ближнем Востоке. Его слова приводит ТАСС.

«Исламская Республика Иран не приветствует эскалацию напряженности в регионе», — заявил Абдоллахиян.

При этом он отметил, что если Израиль «захочет устроить провокации», то следующий ответ Ирана «будет незамедлительным, более суровым и масштабным».

До этого Кэмерон заявил, что Великобритания рассмотрит вопрос о введении дополнительных санкций против Ирана в связи с его атакой на Израиль. Лондон уже ввел 400 санкций в отношении Тегерана, сказал Кэмерон, отвечая на вопрос, рассматривает ли Британия возможность введения дополнительных санкций в отношении Ирана. Он отметил, что в конце 2023 года страна ввела «совершенно новый режим санкций, который оказался очень эффективным».

Также Кэмерон заявлял, что Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Великобритания призывает не предпринимать действия, которые приведут к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что страны G7 готовят ответ на действия Ирана.