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Депутат: только Россия может нивелировать негативное воздействие на Сербию

Депутат Бабаков: нивелировать негативное воздействие на Сербию может только РФ

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Darko Vojinovic/AP

Нивелировать негативное воздействие на Сербию способна только Россия. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал вице-спикер Государственной думы РФ Александр Бабаков. Он подчеркнул, что несмотря на отсутствие общей границы с республикой, сербский народ по-прежнему симпатизирует России.

«Запад это понимает — изолировал, создал политические, экономические проблемы. Проблема уже перезрела, и есть решение. [Президент Сербии Александр] Вучич предлагал очень здравые идеи, понимая, что сербов выжили с территории. Но они [Запад] не хотят этого решения», — отметил парламентарий.

Он добавил, что Западу нужно сохранение напряжения в регионе, «потому что они хотят все решить силой».

В конце марта Вучич заявил, что Сербия и ее народ находятся под колоссальным давлением со стороны Запада из-за независимой политики, подразумевающей военный нейтралитет и отказ от антироссийских санкций.

При этом президент Сербии подчеркнул, что страна продолжит проводить самостоятельную политику и не намерена следовать указаниям извне, в том числе по вопросу присоединения к санкционной политике против России.

Ранее Вучич пообещал сбивать неопознанные летательные аппараты над Сербией.

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