Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон вызывает раздражение у конгрессменов Соединенных Штатов просьбами о помощи Украине. Об этом пишет Daily Mail.

В статье говорится, что Кэмерон раздражает их тем, что «явно не понимает главной национальной проблемы», а также «демонстрирует энтузиазм в отношении войны, которая все меньше волнует американцев».

Отмечается, что политиков в США гораздо больше волнует неконтролируемая миграция, нежели украинский кризис.

15 апреля американский миллиардер Дэвид Сакс припомнил лидеру республиканцев в сенате США Митчу Макконнеллу его слова об ослаблении Китая и России через помощь Украине.

До этого сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что США не могут поддерживать Израиль и Украину как самих себя, поскольку в стране недостаточно развитая промышленная база.

Ранее Кэмерону не удалось склонить республиканцев к продолжению помощи Украине.