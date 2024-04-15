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Глава МИД Британии раздражает конгрессменов США

Daily Mail: Кэмерон раздражает конгрессменов США просьбами о помощи Украине

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон вызывает раздражение у конгрессменов Соединенных Штатов просьбами о помощи Украине. Об этом пишет Daily Mail.

В статье говорится, что Кэмерон раздражает их тем, что «явно не понимает главной национальной проблемы», а также «демонстрирует энтузиазм в отношении войны, которая все меньше волнует американцев».

Отмечается, что политиков в США гораздо больше волнует неконтролируемая миграция, нежели украинский кризис.

15 апреля американский миллиардер Дэвид Сакс припомнил лидеру республиканцев в сенате США Митчу Макконнеллу его слова об ослаблении Китая и России через помощь Украине.

До этого сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что США не могут поддерживать Израиль и Украину как самих себя, поскольку в стране недостаточно развитая промышленная база.

Ранее Кэмерону не удалось склонить республиканцев к продолжению помощи Украине.

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