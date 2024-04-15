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Эксперт объяснила, как Британия выбирает страны для высылки мигрантов

Эксперт РАН Ананьева: Британия выбирает бедные страны для высылки мигрантов

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UNIFIL/AP

Руководитель Центра Британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева в эфире «Радио 1» прокомментировала сообщение газеты Times о том, что МИД Великобритании начал переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны о высылке в эти страны беженцев на время рассмотрения их прошений об убежище. По словам эксперта, указанным государствам выгодно принимать данных переселенцев.

«Выгода для этих стран очень простая: Британия будет перечислять им деньги на содержание этих нелегалов. А почему именно эти страны, потому что маленькие и бедные», — объяснила Ананьева.

Она добавила, что ни о каких гарантиях безопасности со стороны Британии речи не идет.

По данным Times, Британия присмотрела около десятка стран, с которыми можно начать подобные переговоры. Лондон уже обращался к Парагваю, Эквадору, Перу, Бразилии и Колумбии. Отмечается, что эти государства в меньшей степени заинтересованы в такого рода сделке.

Несколько африканских стран — Сенегал, Кабо-Верде, Того, Танзания, Ангола и Сьерра-Леоне — включены только в резервный список, они являются запасными на случай неудачи с основными. Помимо этого, Намибия, Марокко, Тунис и Гамбия отказались участвовать в подобном обсуждении.

В январе депутаты палаты общин (нижней палаты) парламента Великобритании одобрили в третьем чтении законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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