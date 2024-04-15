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Во Франции не исключили ядерного удара по Ирану

Экс-премьер Франции Вальс не исключил возможности ядерного удара по Ирану

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс не исключил возможности нанесения ядерного удара по Ирану. В интервью телеканалу LCI он заявил, что Парижу следует пойти на такой шаг до того, как у Тегерана появится свое ядерное оружие и в случае, если все дипломатические средства будут исчерпаны.

По его словам, если дипломатические каналы перестают функционировать, необходимо рассматривать идею того, что Франция может нанести удар. Экс-премьер подчеркнул, что Франции следует думать об интересах и опасениях больше, чем когда-либо ранее.

Вальс также призвал Париж готовиться к тому, что он может быть втянут в военный конфликт.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удар Ирана в ответ на атаку Израилем консульства в Сирии был непропорциональным. Макрон также подчеркнул, что еврейское государство имеет право защищаться, однако необходимо призвать конфликтующие стороны «к лимитам, чтобы избежать эскалации».

Ранее бывший премьер Франции не исключил возможность третьей мировой.

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