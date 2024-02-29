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Бывший премьер Франции не исключил возможность третьей мировой

Бывший премьер Франции Вальс не исключил возможность третьей мировой войны

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс не исключил возможное начало третьей мировой войны. Такое мнение он выразил в эфире Europe 1.

«Нужно говорить правду французам. (Третья мировая. — «Газета.Ru») война не является чем-то невозможным», — сказал он.

По его словам, так или иначе нужно к ней готовиться.

Он отметил, что победа России на Украине будет означать «стратегическое, военное, политическое и моральное поражение Европы и Запада».

25 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне, а конфликт на Украине можно было погасить в самом начале. До этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, что попытки отнять у России новые регионы приведут к глобальному конфликту.

Ранее Трамп рассказал, когда может начаться третья мировая.

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