Бывший премьер Франции не исключил возможность третьей мировой

Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс не исключил возможное начало третьей мировой войны. Такое мнение он выразил в эфире Europe 1.

«Нужно говорить правду французам. (Третья мировая. — «Газета.Ru») война не является чем-то невозможным», — сказал он.

По его словам, так или иначе нужно к ней готовиться.

Он отметил, что победа России на Украине будет означать «стратегическое, военное, политическое и моральное поражение Европы и Запада».

25 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне, а конфликт на Украине можно было погасить в самом начале. До этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, что попытки отнять у России новые регионы приведут к глобальному конфликту.

Ранее Трамп рассказал, когда может начаться третья мировая.