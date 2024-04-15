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В Белом доме не знают, ответит ли Израиль на удар Ирана

Кирби: в США не знают, принял ли Израиль решение ответить на удар Ирана

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Andrew Harnik/AP

Американские власти расписались в своем неведении во главному вопросу: принял ли Израиль решение об ответе на удар Ирана. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала ABC.

«У нас нет никаких сигналов того, приняли ли они [израильские власти] какое-то решение», — сказал он.

По словам Кирби подчеркнул, Вашингтон продолжат оказывать Израилю помощь. Цель обеспечивать страну всем необходимым, в том числе и для продолжения военных действий с палестинским движением ХАМАС, остается неизменной.

До этого востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.

Вечером 13 апреля Иран запустил дроны и ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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Удар Ирана по Израилю
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