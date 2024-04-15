Израильский политолог назвал сроки возможного ответного удара по Ирану

Израиль вряд ли станет самостоятельно отвечать на действия Ирана, однако может заручиться поддержкой Вашингтона. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис. По его словам, несмотря на то, что США заявляют о нежелании участвовать в наступательной операции ЦАХАЛ, американцы все равно поддержат союзника.

«Ответные меры Израиля пока только обсуждаются. Но уже сейчас понятно, что самостоятельно ЦАХАЛ атаковать Исламскую Республику не станет. Вероятнее всего, Тель-Авив заручится поддержкой Вашингтона, а сама реакция последует во второй половине апреля или в мае», — предположил Ципис.

По его мнению, если ответ и будет, то Израиль начнет боевые действия против прокси Тегерана в Ливане. США, в свою очередь, могут нацелиться на объекты ядерной инфраструктуры в Иране, добавил политолог.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. За пятичасовую атаку Исламская Республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным CNN, президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что американцы не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

Ранее в Израиле рассказали об ударах по позициям «Хезболлы».