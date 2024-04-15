CNN: пакет помощи Израилю от США оказался под вопросом из-за Украины

Конгресс Соединенных Штатов практически единогласно осудил атаку Ирана по Израилю, однако это событие не помогло решить разногласия по поводу выделения помощи еврейскому государству. Об этом сообщает телеканал CNN.

В материале говорится, что спикер конгресса Майк Джонсон в настоящее время «ходит по лезвию ножа», обещая вынести на рассмотрение вопрос о принятии нового пакета помощи Израилю. Автор статьи объясняет: как республиканцы, так и демократы призывают Джонсона принять проект, который предполагает выделение средств Израилю, Тайваню и Украине, но группа радикально настроенных членов Республиканской партии требует не поддерживать любые инициативы, связанные с поддержкой Киева.

Кроме того, отмечается, что спикер уже пытался провести свой законопроект, предполагавший выделение помощи конкретно Израилю, однако потерпел фиаско.

До этого сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не могут поддерживать Израиль и Украину как самих себя, поскольку в стране недостаточно развитая промышленная база.

Ранее военные США заявили об уничтожении более 80 БПЛА, предназначенных для ударов по Израилю.