Таджикистан вводит визовый режим в отношении граждан Турции

Власти Таджикистана с 20 апреля вводят визовый режим в отношении граждан Турции. Об этом сообщает агентство Ховар со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

Отмечается, что на такой шаг Таджикистан пошел «с целью реализации принципа взаимности».

«Граждане Турции могут получить визу Республики Таджикистан в посольствах и консульствах Республики Таджикистан за рубежом», — говорится в сообщении.

До этого представители турецкого посольства в Душанбе говорили, что визовый режим для поездок граждан Таджикистана в Турцию является временной мерой.

В диппредставительстве подчеркнули, что транзитные поездки для граждан Таджикистана через Турцию при нахождении в нейтральной зоне аэропортов останутся безвизовыми. Режим вводится с 20 апреля, до того момента граждане Таджикистана могут поехать в Турцию без визы.

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