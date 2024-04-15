Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ответ Ирана на атаки Израиля непропорциональным, поскольку Тегеран атаковал противника на его территории. Его слова приводит RMC.

По мнению французского лидера, Израиль имеет право защищаться, но необходимо «призвать стороны к лимитам» во избежание эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным CNN, Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. По словам источников NBC, американские власти обеспокоены тем, что Израиль ответит Ирану, не задумываясь о возможных последствиях.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме и стала ответом на позорное бездействие Совбеза ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии призвали Израиль отказаться от ответного удара по Ирану.