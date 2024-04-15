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В ЕС отказались комментировать возможность уничтожения ракет РФ над Украиной

В ЕС назвали другой ситуацией уничтожение ракет над Украиной как в Израиле

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Global Look Press

В Евросоюзе считают отличной от израильской ситуацию с российскими ударами по Украине и не намерены комментировать возможность уничтожения ракет РФ европейскими странами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

«Да, это две совершенно разные вещи по множеству причин. <...> Мы не можем это комментировать, ЕС лишь должен предоставить Украине все, что она просит для защиты от российской угрозы», — заявил Стано.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. Как писала газета Wall Street Journal, Израилю удалось отразить атаку Ирана только благодаря помощи Соединенных Штатов и арабских партнеров в регионе.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Британии призвали Израиль отказаться от ответного удара по Ирану.

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