Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС проведет неформальную встречу по Ирану

Стано: ЕС проведет неформальную встречу глав МИД по Ирану 16 апреля

close
100%
Alexandros Michailidis/Shutterstock

Неформальная встреча министров иностранных дела стран Европейского союза по Ирану пройдет 16 апреля в формате видеоконференции в 17:00 (18:00 мск). Об этом сообщил пресс-секретарь главы дипслужбы Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано.

Темой встречи будет реакция ЕС в отношении конфликта между Ираном и Израилем.

Что касается предложения ввести новые санкции в отношении Исламской Республики, то это дело стран-членов, по этому вопросу пока не готовятся новые шаги, уточнил Стано.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным CNN, Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. По словам источников NBC, американские власти обеспокоены тем, что Израиль ответит Ирану, не задумываясь о возможных последствиях.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме и стала ответом на позорное бездействие Совбеза ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии призвали Израиль отказаться от ответного удара по Ирану.

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами