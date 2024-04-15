ЕС проведет неформальную встречу по Ирану

Неформальная встреча министров иностранных дела стран Европейского союза по Ирану пройдет 16 апреля в формате видеоконференции в 17:00 (18:00 мск). Об этом сообщил пресс-секретарь главы дипслужбы Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано.

Темой встречи будет реакция ЕС в отношении конфликта между Ираном и Израилем.

Что касается предложения ввести новые санкции в отношении Исламской Республики, то это дело стран-членов, по этому вопросу пока не готовятся новые шаги, уточнил Стано.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным CNN, Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. По словам источников NBC, американские власти обеспокоены тем, что Израиль ответит Ирану, не задумываясь о возможных последствиях.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме и стала ответом на позорное бездействие Совбеза ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии призвали Израиль отказаться от ответного удара по Ирану.