Посол РФ рассказал о риске большой войны на Ближнем Востоке

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторово заявил в эфире телеканала «Россия 24», что на Ближнем Востоке возможна большая война, если Израиль ответит Ирану на последнюю атаку по принципу «око за око».

«Если сейчас пойдет развитие обстановки «око за око» и «зуб за зуб», то ничего хорошего из этого не получится», — сказал он.

По его словам, в этом случае Ближний Восток может быть втянуть в большую региональную войну.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. При этом в Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. Тем не менее иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

15 апреля сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) пришли к соглашению, что в частном порядке попросят Израиль не делать шагов к эскалации в ответ на атаку Ирана.

Ранее Болтон призвал Израиль лишить Иран ядерного оружия.