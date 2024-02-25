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Стало известно, сколько немцев поддерживают передачу Taurus Украине

Bild: почти половина немцев выступает против передачи Taurus Украине

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Markus Schreiber/AP

Почти половина немцев выступает против передачи ракет большой дальности Taurus Украине. Это следует из опроса социологического института Insa для газеты Bild.

Согласно исследованию, 49% опрошенных граждан ФРГ высказались против передачи Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Поддержали передачу ракет 35% участников опроса. Еще 16% затруднились или воздержались от ответа.

Ранее стало известно, что большинство немцев (более 57%) не хочет, чтобы Германия обладала ядерным оружием, при этом более половины жителей ФРГ также отрицательно относятся к размещению третьими странами ядерных боеголовок на территории страны. Опрос проводился в период с 16 по 19 февраля среди 1003 взрослых немцев. Процент погрешности не приводится.

До этого сообщалось, что поддержка Украины среди европейцев остается широкой, однако почти через два года боевых действий едва ли 10% опрошенных верят, что Киев сможет одержать победу в конфликте с Москвой, считая наиболее оптимальным вариантом «компромиссное урегулирование».

Ранее опрос показал отношение немцев к поставкам оружия на Украину.

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