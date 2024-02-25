Стало известно, сколько немцев поддерживают передачу Taurus Украине

Почти половина немцев выступает против передачи ракет большой дальности Taurus Украине. Это следует из опроса социологического института Insa для газеты Bild.

Согласно исследованию, 49% опрошенных граждан ФРГ высказались против передачи Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Поддержали передачу ракет 35% участников опроса. Еще 16% затруднились или воздержались от ответа.

Ранее стало известно, что большинство немцев (более 57%) не хочет, чтобы Германия обладала ядерным оружием, при этом более половины жителей ФРГ также отрицательно относятся к размещению третьими странами ядерных боеголовок на территории страны. Опрос проводился в период с 16 по 19 февраля среди 1003 взрослых немцев. Процент погрешности не приводится.

До этого сообщалось, что поддержка Украины среди европейцев остается широкой, однако почти через два года боевых действий едва ли 10% опрошенных верят, что Киев сможет одержать победу в конфликте с Москвой, считая наиболее оптимальным вариантом «компромиссное урегулирование».

Ранее опрос показал отношение немцев к поставкам оружия на Украину.