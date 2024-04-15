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Медведчук назвал последнего президента Украины

Медведчук: Зеленский станет последним президентом Украины

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РИА «Новости»

Действующий глава Украины Владимир Зеленский станет последним руководителем страны, поскольку он и его предшественники сделали все, чтобы у народа появилось желание вернуться в состав Российской Федерации. Такое мнение высказал в интервью KP.RU председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, Зеленский смог одержать победу на выборах, потому что в нем видели «парня из народа», в тот момент украинцы перестали доверять профессиональным политикам.

С другой стороны, отмечает Медведчук, украинский народ может перестать серьезно относится к государственности в республике, выбирая «президентом клоуна». По мнению политика, в данном случае вывод однозначный, — что уже в 2019 году большинство людей на подсознательном уровне проголосовали «за уничтожение государственности Украины».

Медведчук также заявил, что Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, среди которых было и обеспечение переговоров о мире в Донбассе, все это привело к тому, что конфликт вышел за пределы региона.

«Зеленский сделал нацизм государственной идеологией, изображал из себя великого полководца и ненавистника России. Если бы он играл эту роль на выборах, Порошенко прихлопнул бы его, как муху», — сказал украинский оппозиционер.

Он добавил, что «возрождать» Украину придется России, сейчас это происходит на территории Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, и количество новых регионов будет расти.

Ранее в Совфеде заявили о возможном госперевороте на Украине после 21 мая.

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