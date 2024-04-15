Небензя заявил об отсутствии информации о готовящихся документах по Ирану

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что он не знает о каком-либо документе, который готовил бы Совет Безопасности всемирной организации в отношении Ирана в связи с атакой Исламской Республики на Израиль. Об этом сообщает ТАСС.

«На настоящий момент я ни о чем подобном не знаю», — сказал он после заседания Совбеза, созванного 14 апреля в связи с нападением Ирана на еврейское государство.

Накануне сообщалось, что ни один из членов Совета Безопасности ООН не предложил проектов по атаке Ирана на Израиль.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее Трамп назвал виновного в атаке Ирана на Израиль.