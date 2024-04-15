Раиси заявил, что Израиль может попытаться подорвать экономику Ирана

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль в ответ на атаку может попытаться подорвать экономику Исламской Республики. Об этом сообщает иранское информационное агентство ИРНА.

По словам Раиси, Иран готов к такому развитию событий. Власти страны своевременно примут все необходимые меры для поддержки стабильности экономики.

Президент Ирана назвал нанесенный по Израилю удар мощной, исторической и победоносной операцией. Он подчеркнул, что в данный момент Исламская Республика находится на пике своего могущества.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что еврейское государство не ищет войны с Ираном и прорабатывает ответ на нападение с его стороны, проявляя сдержанность.

Военные США заявили об уничтожении более 80 беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для ударов по Израилю.

Ранее в Иране заявили, что удар по Израилю носил «ограниченный» характер.