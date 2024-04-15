Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раиси заявил, что Израиль может попытаться подорвать экономику Ирана

Раиси: Израиль может попытаться подорвать иранскую экономику

close
100%
Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль в ответ на атаку может попытаться подорвать экономику Исламской Республики. Об этом сообщает иранское информационное агентство ИРНА.

По словам Раиси, Иран готов к такому развитию событий. Власти страны своевременно примут все необходимые меры для поддержки стабильности экономики.

Президент Ирана назвал нанесенный по Израилю удар мощной, исторической и победоносной операцией. Он подчеркнул, что в данный момент Исламская Республика находится на пике своего могущества.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что еврейское государство не ищет войны с Ираном и прорабатывает ответ на нападение с его стороны, проявляя сдержанность.

Военные США заявили об уничтожении более 80 беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для ударов по Израилю.

Ранее в Иране заявили, что удар по Израилю носил «ограниченный» характер.

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами