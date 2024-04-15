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В ДНР заявили, что Украина не сможет привлечь к себе много исламистов

Кимаковский: Украина не сможет собрать большое число радикальных исламистов

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Inna Varenytsia/Reuters

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что не сможет собрать на своей стороне большое количество радикальных исламистов для противостояния России в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, большое количество радикальных исламистов не соберется «под крылом» Киева .

«Таких больших групп они уже не соберут — максимум только для проведения каких-то специальных операций, в том числе информационных, когда там их соберут и будут фотографировать, показывать», — сказал советник главы ДНР.

На прошлой неделе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что иностранные наемники в оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части региона служат в заградительных отрядах и на передовую «не лезут».

Он заявил, что иностранцы прячутся за спинами «менее ценного» контингента, к которым относят граждан Украины.

Ранее в США отметили сокращение числа наемников в ВСУ.

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Операция на Украине
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