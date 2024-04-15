Небензя прокомментировал отсутствие генсека ООН на заседании по удару Израиля

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление в связи с тем, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не посетил заседание по теме удара Израиля по консульству Ирана в Сирии. При этом генсек принял участие в сегодняшнем заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном атаке Ирана на Израиль, сообщает РИА Новости.

По словам постпреда, представители РФ внимательно выслушали доклад Гуттериша и отметили его мгновенную публичную реакцию с осуждением действий Исламской Республики.

«Жаль, что на контрасте с сегодняшним заседанием вы не вызвались брифинговать Совет 2 апреля, когда по российской инициативе был созван срочный брифинг для обсуждения упомянутого израильского удара по консульству Ирана в Дамаске», — добавил он.

До этого Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

1 апреля Израиль нанес удар по дипломатическому кварталу в Дамаске. В результате здание консульства Ирана было полностью разрушено.

Ранее Трамп назвал виновного в атаке Ирана на Израиль.