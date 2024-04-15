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ЛДПР может объединиться с другой партией

«Ведомости»: руководство ЛДПР обсуждает возможность объединения с Партией дела

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) начала обсуждать присоединение к ней Партии дела предпринимателя Константина Бабкина. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что на прошлой неделе лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и его советница Мария Воропаева заявили о начале обсуждения.

Секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин не исключил объединения с другими партиями, но не уточнил, о каких структурах идет речь.

При этом бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2007 году говорил, что партия никогда ни с кем объединяться не будет.

20 марта газета «Коммерсантъ» подсчитала заработки и траты партий во время президентской кампании в РФ, а также цену одного голоса для кандидатов в президенты России. Сообщалось, что Леонид Слуцкий израсходовал из своего избирательного фонда почти 212 млн руб. Больше всего политик потратил на печатные агитационные материалы, а телерекламу практически игнорировал. Слуцкому голос избирателя обошелся в среднем в 76 руб.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал возможные сроки формирования нового состава правительства.

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