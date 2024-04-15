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Дипломат РФ заявил, что Запад открыл путь к кризису на Ближнем Востоке

Дипломат Ульянов: Запад открыл путь к кризису на Ближнем Востоке

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке стало возможным из-за отказа Запада от восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, нынешние крайне опасные события в ближневосточном регионе являются одним из результатов решения США и «евротройки» (Франции, Великобритании, ФРГ) заблокировать переговоры по восстановлению СВПД. Ульянов отметил, что был шанс избежать этого, но Запад своими действиями открыл путь к нынешним событиям.

До этого Иран заявил, что атака на Израиль осуществлена в рамках неотъемлемого права на самооборону.

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц США и других стран Запада, сообщила, что Израиль может ответить на нападение Ирана уже в понедельник, 15 апреля.

Ранее Запад осудил обогащение урана Ираном.

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