Все президенты Украины обещали народу дружить с Российской Федерацией и нарушали это обещание, но Владимир Зеленский превзошел в этом всех своих предшественников. Об этом заявил экс-глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье в «Комсомольской правде».

«С каждым украинским президентом творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит», — написал Медведчук.

12 апреля украинский экономист Алексей Кущ заявил, что на Украине останется максимум 25 млн населения после завершения конфликта — при этом только треть из этого числа будет считаться экономически активным.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к окончательному истреблению украинцев.

Ранее в США не исключили коллапса ВСУ в ближайшие месяцы.