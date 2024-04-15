Иран заявил, что атака на Израиль осуществлена в рамках неотъемлемого права на самооборону

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что ответный удар исламской республики по Израилю был нанесен исключительно в рамках неотъемлемого права на самооборону. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, созванном 14 апреля в связи с атакой Ирана по Израилю, Иравани заявил, что Тегеран нанес серию военных ударов по израильским военным объектам. По словам дипломата, эти удары были осуществлены исключительно в рамках неотъемлемого права страны на самооборону, которое изложено в Уставе ООН и соответствует международному праву.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал, что Российская Федерация призывает Израиль взять пример с Ирана, который заявил, что не хочет дальнейшей эскалации.

14 апреля Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов заседание Совета Безопасности ООН по удару Ирана по Израилю.

Ранее Белый дом пообещал защитить объекты США на Ближнем Востоке.