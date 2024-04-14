МИД Франции вызвал посла Ирана

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в эфире телеканала France 2 заявил, что ведомство вызвало посла Ирана на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Министр заявил, что атака Ирана угрожает не только Израилю, но и безопасности французских сил, а также воздушному пространству арабских партнеров Парижа.

«Я попросил службы министерства вызвать посла Ирана, чтобы выразить эту твердую убежденность», — сказал он.

Министр подчеркнул, что приоритетом для министерства остается безопасность французских граждан на местах.

До этого министерство иностранных дел Франции призвало сограждан покинуть территорию Ирана.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее МИД Ирана вызвал послов трех европейских государств.