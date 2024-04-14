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Стало известно, о чем говорили по телефону Фидан и Блинкен

Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в регионе после атаки Ирана на Израиль

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Jonathan Ernst/Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном после операции Ирана против Израиля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на диписточник в Анкаре.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном», — уточнил он.

Обсуждалась текущая ситуация в регионе после ударов Ирана по Израилю. Фидан выразил обеспокоенность из-за возможного обострения конфликта в регионе. Он напомнил, что в Турции уже ранее предупреждали: кризис в секторе Газа несет в себе риск перерастания в региональный конфликт.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства высказался о необходимости объявить прекращение огня и организовать бесперебойную доставку гуманитарной помощи в зону противостояния.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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Удар Ирана по Израилю
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