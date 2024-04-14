ЦРУ просило помощи у разведки Турции перед ударом Ирана по Израилю

Шеф Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс созвонился с главой Национальной разведорганизации (MIT) Турции Ибрагимом Калыном, чтобы сконцентрировать усилия по предотвращению эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в структурах безопасности.

«Бернс позвонил Калыну <…> и попросил его выступить посредником в контексте ситуации с [готовившимся] нападением Ирана на Израиль», — уточнили в сообщении.

По данным телеканала, телефонный разговор состоялся во время праздника Ид аль-Фитр, после 10 апреля.

Как сказано в публикации, Калын также обсудил с Бернсом вопросы, касающиеся перспектив прекращения огня в секторе Газа. После разговора с главой ЦРУ руководитель MIT связался с представителями радикальной палестинской группировки ХАМАС.

В воскресение, 14 апреля официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что израильское правительство соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.