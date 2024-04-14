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ЕС анонсировал расширение санкций против Ирана

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассмотрит дополнительные санкции против Ирана

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Johanna Geron/Reuters

ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана в связи с последними событиями на Ближнем Востоке. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

Она пообещала рассмотреть дополнительные санкции против Ирана и скоординироваться с партнерами. По словам фон дер Ляйен, рестрикции будут вводиться в связи с программами по производству беспилотников и ракет.

До этого министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в проведении «пиратской операции» в «нарушение международного права». Он призвал Евросоюз «немедленно признать КСИР террористической организацией» и ввести экономические ограничения против Ирана.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.

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