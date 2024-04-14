Байден обсудил с лидерами стран G7 атаку Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден в закрытом режиме обсудил с коллегами из стран — членов «Большой семерки» (G7) атаку Ирана на Израиль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации американского лидера.

В Белом доме рассказали, что главы государств провели беседу по видеосвязи. При этом участники онлайн-встречи подтвердили готовность и дальше поддерживать Израиль.

«Лидеры осудили беспрецедентную атаку Ирана на Израиль и подтвердили приверженность G7 безопасности Израиля», — говорится в заявлении.

Вечером 13 апреля Иран запустил более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Израиля. Тогда же армия еврейского государства заявила о приведении всех средств противовоздушной обороны (ПВО) в состояние повышенной боевой готовности. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий в регионе.

Позже ситуацию прокомментировал координатор по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби. По его словам, иранские войска не смогли причинить Израилю значительного вреда.

Ранее папа Римский Франциск призвал Иран и Израиль не вовлекаться «в спираль насилия».