Стали известны подробности телефонного разговора Лаврова с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Об этом сообщил МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе иранского министра.

В ведомстве обратили внимание, что Лавров и Абдоллахиян подтвердили позицию в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа. Российский коллега в разговоре с главой МИД Ирана отметил, что новые провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке.

Абдоллахиян проинформировал об ответных мерах Ирана на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске.

До этого востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.