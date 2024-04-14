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Стали известны подробности телефонного разговора Лаврова с главой МИД Ирана

МИД РФ: Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

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Sergei Bobylyov/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Об этом сообщил МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе иранского министра.

В ведомстве обратили внимание, что Лавров и Абдоллахиян подтвердили позицию в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа. Российский коллега в разговоре с главой МИД Ирана отметил, что новые провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке.

Абдоллахиян проинформировал об ответных мерах Ирана на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске.

До этого востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.

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