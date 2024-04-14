В Венгрии выразили поддержку Израилю после атаки Ирана

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что созвонился с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем и заявил, что Венгрия поддерживает Израиль. Об этом пишет РИА Новости.

«Я заверил своего коллегу, что Венгрия солидарна с Израилем и израильским народом, и в то же время подчеркнул, что мы решительно осуждаем нападение на страну», — сообщил он.

Он добавил, что Венгрия в последнее время выступает против эскалации международных конфликтов.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле сообщили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее граждан Нидерландов предостерегли от поездок в Израиль после атаки Ирана.