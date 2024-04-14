В ЕС рассказали о работе по деэскалации на Ближнем Востоке

Европейский союз (ЕС) рассчитывает внести вклад в урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и с этой целью поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта. Об этом сообщил верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Дипломат сделал заявление от имени 27 стран — членов объединения по поводу атаки Ирана на Израиль. В нем он подчеркнул, что ЕС планирует и дальше принимать меры для деэскалации ситуации.

«ЕС по-прежнему намерен способствовать <...> безопасности в регионе, с этой целью находится в тесном контакте со всеми сторонами», — сказал Боррель.

14 апреля верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности созвал внеочередную встречу глав внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС. Причиной послужила ночная атака Ирана на Израиль, в ходе которой Исламская Республика запустила в сторону еврейского государства более 200 дронов и ракет.

Сразу после атаки Боррель опубликовал в социальных сетях пост, в котором осудил решение иранских властей. Он назвал произошедшее беспрецедентной эскалацией и серьезной угрозой безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль.