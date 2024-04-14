Граждан Нидерландов предостерегли от поездок в Израиль после атаки Ирана

Нидерландский МИД призвал соотечественников не ездить в Израиль после атаки Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

«Цветовой код рекомендаций для поездок в Израиль с 14 апреля 2024 года становится красным. Не ездите в Израиль», — говорится в сообщении министерства.

В МИД не исключили новые атаки на Израиль, голландцам рекомендуют не приезжать в эту страну. Тем, кто уже находится в Израиле, посоветовали как можно скорее оттуда уехать.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее сообщалось, что Израиль намерен создать коалицию против Ирана.