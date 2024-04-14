Захарова резко ответила на призыв посла Израиля осудить атаку Ирана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призыв посла Израиля Симоны Гальперин осудить атаку Ирана напомнила, что еврейское государство ни разу не отреагировало на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц», — написала Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что в результате «преступных и террористических» действий властей Украины уничтожается гражданская инфраструктура и страдают мирные жители.

Ранее посол Израиля в Москве Симона Гальперин призвала Россию осудить массированный удар Ирана по стране.

До этого МИД России призвал к сдержанности после удара Ирана по Израилю и раскритиковал Совет Безопасности ООН за неэффективность. Произошедшее в МИД РФ связали с тем, что «из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии».

Ранее МИД Ирана вызвал послов трех европейских государств.